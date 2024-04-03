اصابة راعٍ بانفجار مخلف حربي في كركوك وجرح منتسب بسقوط بوابة ملعب النجف عليه

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في مستشفى الحويجة، يوم الاربعاء، ان راعياً للأغنام أصيب بانفجار مخلف حربي حيث كان الراعي يلهو به جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز ، بأن "مستشفى الحويجة تلقى دخول المصاب (تركي عارف مشير) من مواليد 2012، يعمل راعياً للأغنام حيث كان يرعى غنمه، ويعبث بمقذوف مجهول النوع (مخلف حربي) لينفجر به قرب قرية الطرفاوي التابعة لناحية رياض (45 كم جنوب غربي كركوك)".

وأشار المصدر الى أن "الانفجار تسبب عنه اصابة الراعي بجروح مختلفة ونقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادثة".

وفي حادث آخر افاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، بإصابة منتسب من أمن الملاعب بعد سقوط بوابة ملعب النجف الدولي عليه، مبينا أنه تم نقله لمستشفى النجف التعليمي لتلقي العلاج.