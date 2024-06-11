اصابة تسعة مدنيين بينهم طبيبان باصطدام أربع سيارات جنوبي كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بإصابة تسعة مدنيين بينهم طبيبان باصطدام اربعة سيارات على طريق كركوك بغداد الدولي جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "أربع سيارات اصطدمت ببعضها، الاولى نوع كيا سورينتو بيضاء اللون، والثانية نوع افيو بيضاء اللون وفيها طبيب يدعى اركان جمال وطبيبية، يعملان في مركز بشير الصحي بناحية تازة، والسيارة الثالثة نوع تويوتا والعجلة الرابعة حكومية، حيث وقع الحادث ضمن ناحية طوزخورماتو (25 كم جنوبي كركوك)".

وتابع المصدر أن "الحادث أسفر عن إصابة تسعة اشخاص بينهم الطبيب والطبيبة والسيارة الحكومية فيها مصابين ثلاثة من سكنة بغداد والبصرة وتم نقل المصابين الى مستشفى كركوك للعلاج".