اصابة اربعة مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بإصابة أربعة مدنيين بحادث سير في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحادث على طريق بعقوبة - الخالص قرب تقاطع دلي عباس، (12كم شمال شرق بعقوبة)، بين سيارة صالون وشاحنة ما ادى الى اصابة أربعة اشخاص بينهم اثنين في حالة حرجة".

واضاف أن "المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وتشهد ديالى حوادث سير يومية بسبب إهمال قواعد المرور أو رداءة منظومة الطرق.