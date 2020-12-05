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اصابات كورونا في العراق تقف عند 1898 حالة اليوم السبت

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-05T13:02:43+0000
اصابات كورونا في العراق تقف عند 1898 حالة اليوم السبت

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، عن تقارب اعداد حالات الاصابات بفيروس كورونا مع اعداد الشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي، إن مختبراتها سجلت، اليوم، 1898 حالة إصابة بفيروس كورنا، مشيراً إلى أن عدد حالات الشفاء بلغت 1885، فيما سجلت 24 حالة  وفاة.  

ووفق الجدول الوبائي الذي اصدرته الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 491657، وعدد حالات الاصابات الكلي بلغت 562520 وعدد الحالات التي تحت العلاج 58452 وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 239 وعدد الوفيات الكلي 12411 منذ تفشي الجائحة في البلاد اذار 2019.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه جدولاً يبين اعداد حالات الشفاء والاصابات والوفاة بالفيروس في عموم البلاد.

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