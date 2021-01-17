اصابات كورونا في العراق تعاود الارتفاع بـ 645 حالة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاثنين، عن معاودة ارتفاع اصابات كورونا في العراق بتسجيل 645 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الموقف الوبائي سجل، اليوم 645 اصابة جديدة، فيما كانت عدد حالات الشفاء 1531 حالة، فيما كانت عدد حالات الوفاة 9 فقط.

وبحسب الموقف الوبائي فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 569429، وعدد حالات الاصابات الكلي 608232 وعدد الحالات التي تحت العلاج 25859، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 143، وعدد حالات الوفيات الكلي 12944 وذلك منذ تفشي فيروس كورونا في العراق اذار الماضي.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم امس السبت، عن انخفاض كبير في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا عبر الموقف الوبائي، الذي اظهر أن عدد الإصابات بلغ 596 حالة اصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 2009 وعدد حالات الوفاة بلغ ثلاث حالات فقط.