اصابات كورونا في العراق تسجل ارتفاعا جديدا بـ 1317 حالة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء، استمرار ارتفاع اصابات فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي للجائحة وورد الى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 1317 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مع 11 حالة وفاة بسبب المرض، مشيراً في ذات الوقت الى تماثل 1275 مريضاً للشفاء.

وبحسب الموقف الوبائي فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 595869 أي ما نسبته 95.6% ـ وعدد حالات الاصابات الكلي بلغ 623072 ، وعدد الحالات التي تحت العلاج، 14124، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 183، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي 13079، وذلك منذ تفشي الجائحة في البلاد اذار 2020.

وكان وزير الصحة والبيئة حسن التميمي حذر اليوم الاربعاء من موجة جديدة لفيروس كورونا أشدُّ فتكاً تجتاح العراق في حال إستمرار السكان بعدم الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "قبل 30 يومياً من الآن حققنا إنجازاً كبيراً في معدل الاصابات بالفيروس حيث تراجعت الى 1%".

واستدرك القول انه "في الاسبوعين الاخيرين ازدادت اعداد الاصابات فمن بين مليوني ونصف المليون فحص اجرتها المختبرات الطبية سجلنا 2500 إصابة جديدة أي ارتفعت النسبة الى 2.5% بعدما كانت 1%".

وحذر من ازدياد حالات الإصابات والوفيات بسبب عدم الإلتزام بالتعليمات الوقائية، مردفا بالقول "وجهنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التربوية والتعليمية التي لا تلتزم بالدوام (يوم واحد للمدارس) و(يومان للجامعات)".