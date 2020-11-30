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اصابات كورونا تعاود الارتفاع في العراق بــ 2114 حالة جديدة

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-30T12:55:11+0000
اصابات كورونا تعاود الارتفاع في العراق بــ 2114 حالة جديدة

 

شفق نيوز/ عاودت اصابات فيروس كورونا الى الارتفاع في العراق، مسجلة اليوم الاثنين،  2114 حالة جديدة، في وقت بلغت عدد حالات الشفاء 1771، وعدد الوفاة 34 خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي اليومي فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 482674 اي ما نسبته 87.4%، وعدد حالات الاصابات الكلي 552549، وعدد الحالات تحت العلاج 57617، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 293، وعدد حالات الوفيات الكلي 122258 وذلك منذ تفشي الجائحة اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه الموقف الوبائي الذي صدر عن وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم.

 

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