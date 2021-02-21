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إصابات كورونا تتراجع عن يوم أمس وارتفاع في عدد الوفيات

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-21T13:01:21+0000
إصابات كورونا تتراجع عن يوم أمس وارتفاع في عدد الوفيات

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، 27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2002 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 667 ألفا و937 إصابة، بينها 13 ألفا و272 وفاة، و618 ألفاً و509 حالات شفاء.

وسجلت وزارة الصحة يوم أمس السبت، 13 وفاة و3273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 1978 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذت إجراءات جديدة لاحتواء تصاعد الإصابات بكورونا في الأسابيع القليلة الماضية من بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية وغلق المساجد والمتنزهات وأماكن عامة أخرى.

وبالإمكان الإطلاع على تفاصيل الموقف الوبائي في الجدول أدناه:

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