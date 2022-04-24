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اصابات جديدة بمرض "الحمى النزفية" جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-24T14:48:59+0000
اصابات جديدة بمرض "الحمى النزفية" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن قسم الصحة العامة في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، عن تسجيل اصابات جديدة بمرض الحمى النزفية.

وذكر مسؤول القسم حسين رياض لوكالة شفق نيوز، أن "الفحوصات الطبية اثبتت اصابة 3 اشخاص جدد بمرض الحمى النزفية، من اصل 5 فحوصات ارسلت للمختبرات العامة".

وأشار رياض إلى أن "بعض المصابين يعملون رعاة للمواشي، وبينهم جار لاحد القصابين"، لافتاً إلى أن "العدد الكلي للاصابات بلغ 14 اصابة، توفي منهم 3 مصابين".

وأكد رياض، أن "قسمه يواجه صعوبة في العمل باطار السيطرة على هذا المرض، كون الجهات الحكومية الساندة، لا تعمل بشكل جيد مع دائرته".

وسجل قسم الصحة العامة في ذي قار، مطلع نيسان 2022، قرابة 20 اصابة بمرض الحمى النزفية في المحافظة منذ مطلع العام الحالي.

كما سجلت محافظة النجف (180 كم) جنوب غربي العاصمة بغداد، في العشرين من الشهر ذاته، أول حالة وفاة مؤكدة مختبرياً بمرض الحمى النزفية.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه.

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