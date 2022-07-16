اصابات الكوليرا في العراق تجتاز الـ 300 حالة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، اجتياز اعداد الاصابات بمرض "الكوليرا" الـ 300 حالة، بعد تسجيل 52 إصابة خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم "تأكيد تسجيل 52 اصابة جديدة مؤكدة بالكوليرا، منها حالة وفاة جديدة في كركوك".

وأضاف أن "مجموع الحالات المؤكدة بالمرض بلغ 309، اصابة ، منها ثلاث حالات وفاة".

وأعلنت السلطات الصحية العراقية في 19 حزيران/يونيو الماضي، عن تفشي الكوليرا بعدما تأكد لها وجود ما لا يقل عن 13 حالة اصابة في مختلف انحاء البلاد، في حين جرى الابلاغ عن الالاف من حالات دخول المستشفيات بسبب الاسهال الحاد.