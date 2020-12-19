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اشرت إقبالا على التحديث.. مفوضية ديالى تنجز 74% من عمليات التحديث البايومتري

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-19T07:57:44+0000
اشرت إقبالا على التحديث.. مفوضية ديالى تنجز 74% من عمليات التحديث البايومتري

شفق نيوز/ أفاد مكتب ديالى الانتخابي اليوم السبت، بأن نسبة التحديث البايومتري للناخبين بلغت 74% في عموم المحافظة، مؤشراً إقبالا مرتفعا بشكل تدريجي للتحديث.

وقال مدير المكتب علي كريم لوكالة شفق نيوز؛ إن مكتب ديالى الانتخابي ومراكز التسجيل الموزعة في عموم المحافظة انجزوا تحديث بيانات 832867 ناخباً، مشيرا إلى أن فرق التحديث الجوالة تواصل اعمالها وجولاتها في عموم الوحدات الادارية.

ولفت كريم إلى أن مكتبه الانتخابي يواصل تحديث بيانات الناخبين من المواليد الشابة الجديدة المشمولة بعملية الاقتراع خلال الانتخابات القادمة، مرجحا تحديث بيانات 80% من المشمولين الجدد مع حلول العام القادم.

وأوضح مدير مكتب انتخابات ديالى ان عدد الناخبين المشمولين بعملية الاقتراع خلال الانتخابات النيابية القادمة سيبلغ 1146336 ناخباً.

وحدد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي السادس من حزيران القادم موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وسط سجالات وتجاذبات سياسية وشعبية الى جانب التحديات الاقتصادية والمالية التي ستواجه الانتخابات.

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