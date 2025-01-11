"اشتعال صهريج واصطدام خطير".. ضحايا بينهم ضابط رفيع بحادثين في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، مساء السبت، بتسجيل حادثي سير منفصلين في المثنى والأنبار، أسفرا عن إصابات بشرية بينهم ضابط رفيع في وزارة الداخلية العراقية، فضلاً عن خسائر مادية.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطاً برتبة لواء في وزارة الداخلية تعرض برفقة سائقه لإصابات متفاوتة إثر اصطدام مركبتهم بصهريج محمل بمادة الكاز على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن اشتعال النيران في الصهريج، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق"، مشيراً إلى "نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لتحديد أسباب الحادث".

وفي الأنبار، أبلغ مصدر ثانٍ الوكالة، بأن "سائق دراجة نارية أصيب بجروح متوسطة إثر اصطدامه بسيارة كانت تقودها امرأة في شارع المنجزات بمدينة الفلوجة شرقي المحافظة".

ووفقاً للمصدر، فإن المرأة كانت تقود سيارتها بسرعة منخفضة وسط شارع مزدحم، لكنها فقدت السيطرة أثناء محاولتها تفادي مركبة أخرى، مما أدى إلى وقوع الاصطدام.