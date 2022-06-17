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اشتعال النيران في نادي اليرموك الترفيهي ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-17T08:52:32+0000
اشتعال النيران في نادي اليرموك الترفيهي ببغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، إخماد حريق داخل نادي اليرموك الترفيهي، ضمن العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل نادي اليرموك في أحد قاعات الأعراس ضمن الطابق الثاني منه، دون أي إصابات تذكر، لافتاً إلى أن "الحريق نشب نتيجة تماس كهربائي".

إلى ذلك، أخمدت فرق الدفاع المدني في بابل، حادث حريق اندلع ببستان للنخيل بمساحة واسعة مع دار سكن في الرميثة طريق النجمي منطقة أبو صريفة، وذلك بعد تطويق النيران ومحاصرتها من اتجاهات عدة، والحد من توسعها وانتشارها إلى الأراضي الزراعية المجاورة والدور السكنية القريبة من موقع الحادث.

وذكر مصدر أمني، للوكالة، أن "الحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية"، لافتاً إلى أن "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".

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