اشتباك قطبي "تقدم" يتصاعد.. اعتقالات أمنية ومجلس ديالى يحذر

شفق نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، مساء اليوم الخميس، اعتقال 11 متهماً بينهم عدد من أفراد حماية أحد النواب على خلفية إطلاقهم النار بعد قيام بعض الأهالي برمي موكب النائب بالحجارة والخضار في ناحية بهرز، فيما أكد رئيس مجلس المحافظة، عمر الكروي، أن "الأمن خط أحمر لا يمكن المساس به."

وتأتي هذه التطورات بعدما كشفت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، عن اشتباك أنصار وأفراد حماية قطبي حزب "تقدم" أحمد مظهر الجبوري وسلمان اللهيبي في ناحية بهرز بمحافظة ديالى.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان ورد للوكالة، أنه "على خلفية الحادث الذي وقع مساء اليوم في ناحية بهرز، والذي تخلله إطلاق نار من قبل حماية أحد النواب بعد قيام بعض الأهالي برمي الموكب بالحجارة والخضار، شرعت قوة من قيادة شرطة ديالى بإمرة قائد الشرطة اللواء الركن محمد كاظم عطية بتطويق مكان الحادث والسيطرة الكاملة على الموقف".

ووفقاً لشرطة ديالى، فإن "الإجراءات أسفرت عن اعتقال 11 متهماً من الطرفين، بينهم عدد من أفراد الحماية وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة بالحادث حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".

وأكدت قيادة شرطة ديالى أن "الوضع الأمني في الناحية مستقر، حيث عادت الأسواق والمقاهي إلى طبيعتها"، مشددة على أنها "ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمن المحافظة، وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف دون تفرقة".

من جهته، ذكر رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تابعنا باهتمام ما جرى في ناحية بهرز، ونؤكد أن الأمن خط أحمر لا يمكن المساس به، وتواصلنا مع القيادات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية".

ووجه الكروي دعوة صريحة لكل القوى السياسية إلى "جعل استقرار ديالى أولوية فوق أي اعتبارات. إن أمن بهرز كأمن سائر مدن المحافظة، وحرصنا على أهلها ثابت، وتقديرنا للنخب الاجتماعية والعشائرية كبير لما أبدته من حكمة ومسؤولية".

هذا وكانت مصادر مطلعة في ديالى، ذكرت للوكالة أن "زعيم حزب (تقدم) في حمرين وقره تبه النائب أحمد مظهر الجبوري، حاول الدخول لناحية بهرز ببعقوبة وهي مركز نفوذ وسكن زعيم (تقدم) الآخر بمحافظة ديالى ورئيس حزب (البواسل) المنضوي ضمن (تقدم) رجل الأعمال سلمان اللهيبي".

وأضافت أن "رتل أحمد مظهر الجبوري تعرض لهجوم بالطماطم والخضراوات من قبل أنصار اللهيبي في بهرز، كما رد أفراد حماية الجبوري بإطلاق نار بالهواء مما دفع أنصار اللهيبي للرد أيضاً بإطلاق النار".

وأشارت الى أن "الاشتباك لم يخلف أي ضحايا أو إصابات وفق المعلومات الأولية، فيما تدخلت القوات الأمنية من (سوات) وتشكيلات أخرى لتوقيف طرفي الخلاف واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث".