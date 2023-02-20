اشتباك عنيف بين مسؤولين داخل مطار النجف الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الإثنين، باندلاع اشتباك عنيف بالأيدي داخل المطار الدولي بالمحافظة بين مسؤولي أحد الاقسام.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عراكاً عنيفاً بالأيدي اندلع، اليوم، داخل مطار النجف الدولي بين مسؤولي شعبة العقود والجودة، بسبب الخلاف على ملفات فساد داخل المطار".

وبين المصدر، ان "بعض العاملين في المطار تدخلوا لحل الإشكال والوصول لهدنة بين الطرفين".

يشار إلى أن دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، قالت عبر بيان صدر منتصف شهر كانون الثاني الماضي، إن فريق عمل مكتب تحقيق النجف، تمكَن إثر قيامه بأعمال التحري والتدقيق من ضبط معاملات شراء صوريَة في مطار النجف الدوليِ، لافتة إلى قيام لجنة المشتريات في المطار بصرف مبلغ (504,976) دولاراً أمريكياً، بشكل مُخالف للقانون.