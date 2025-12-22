اشتباكات مسلحة في بغداد.. رصاص وحجارة خلال إزالة التجاوزات (فيديوهات)

شفق نيوز- بغداد

تعرضت كوادر بلدية الكرادة وأفراد الشرطة الاتحادية، إلى هجوم بـ "الرصاص والحجارة"، أثناء قيامهم بإزالة تجاوزات على الشارع الرئيسي في منطقة الترجمانية قرب محطة الغاز الزعفرانية.

وقال مسؤول محلي، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت لإزالة محال تم بناؤها بشكل غير قانوني على أراضٍ تابعة لوزارة المالية، والتي قام بعض الأشخاص المتنفذين بتأجيرها للمواطنين دون تصاريح رسمية".

وأضاف أن المواطنين اقدموا خلال عملية الإزالة، على رمي الكوادر ودوريات الشرطة المرافقة بالرصاص والحجارة، ما أسفر عن إصابة اثنين من موظفي البلدية وثلاثة من عناصر القوات الأمنية.

وأشار المصدر، إلى أن القائد المسؤول عن المنطقة أصدر توجيهاً بعدم تسجيل أي حالات تعرض أو رمي بالرصاص بحق كوادر البلدية ودوريات النجدة خلال تنفيذ العملية، من دون بيان الأسباب.