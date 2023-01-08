اسم "أور" يثير الجدل في ذي قار.. محافظها: الناصرية مقدسة (وثيقة)

شفق نيوز / أبدت حكومة ذي قار المحلية، اعتراضها على تسمية مطار المحافظة باسم "أور"، بدلاً من الناصرية.

جاء ذلك بحسب وثيقة صادرة عن مكتب محافظ ذي قار، محمد الغزي، ومعنونة إلى مكتب رئيس الوزراء، والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز.

وبحسب الوثيقة، رأى محافظ ذي قار، أن "المتعارف عليه أن تكون أسماء المطارات بأسماء المدن الرئيسة التي تقع فيها، كما أن المطار لا يرتبط فقط بالحركة السياحية، بل يكون من أهم المنشآت في المحافظة التي مركزها الناصرية".

وأضاف الغزي، أن "هناك تعاقداً رسمياً، بعقد تشييد المطار وكافة المخاطبات تكون تحت مسمى (مطار الناصرية الدولي)، واسم الناصرية مقدس لدى أبناء المحافظة ويمثل إرثاً تاريخياً للمجتمع لا يقل أهمية عن اسم (أور)".

واقترح المحافظ، إبقاء المطار باسم (مطار الناصرية الدولي) وتسمية قاعاته الرئيسة بأسماء المدن والرموز التاريخية في المحافظة مثتل (أور، سومر، شبعاد، وغيرها).