اسم مقترح لأكبر قاعدة جوية في العراق يثير استياء الأهالي

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية لقضاء بلد جنوبي صلاح الدين، يوم الثلاثاء، رفضها تغيير اسم قاعدة "بلد" الجوية لتسميتها باسم أحد القادة العسكريين الذي قتل على يد التنظيمات الإرهابية، معتبرة اسم القاعدة إنصافاً وتقديراً لتضحيات الأهالي في الحرب ضد الجماعات الإرهابية خلال الأعوام الماضية.

وقال قائممقام القضاء، حيدر إسماعيل البلداوي، لوكالة شفق نيوز "خاطبنا الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين لتخاطب بدورها مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع لإلغاء قرار تغيير اسم قاعدة بلد الجوية الى قاعدة الشهيد العميد علي فليح رغم اعتزازنا بالشهيد وتضحياته ومكانته الكبيرة في نفوس الجميع".

واعتبر ان "اسم قاعدة بلد يمثل إنصافاً وتقديراً واستذكاراً لتضحيات أهالي بلد في الحرب مع الجماعات الإرهابية وما قدموه من تضحيات جسيمة وآخرها ضد تنظيم داعش الارهابي عام 2014"، مشيرا الى ان "قضاء بلد قدم اكثر من 1000 شهيد ومئات الجرحى في مقارعة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الوطن".

واكد البلداوي ان "اسم (قاعدة بلد الجوية) مثبت في جميع الخرائط والمطارات المحلية والدولية وبالإمكان تسمية أي مرفق من مرافق القاعدة باسم العميد الشهيد"، مشددا بالقول ان "تغيير اسم القاعدة امر مرفوض ومصادرة لحق قضاء عريق ومضحي في صلاح الدين".

يذكر ان قاعدة بلد الجوية تم تغيير اسمها بعد سقوط النظام السابق وكانت تسمى (قاعدة البكر الجوية) نسبة الى الرئيس العراقي الاسبق احمد حسن البكر.

وتعد من القواعد الجوية الكبرى في الشرق الأوسط وأكبر قاعدة جوية في العراق وتبعد 64 كلم شمال بغداد، شيدتها شركات يوغسلافية في منتصف عقد الثمانينيات من القرن العشرين.

وتبلغ مساحتها حوالي 25 كلم مربع، ويحيطها سياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط طول الأول 3503 أمتار والثاني 3504 أمتار، بالإضافة إلى 39 ملجاً محصناً للطائرات، وخلال فترة الحرب العراقية الإيرانية كانت قاعدة بلد مقراً لسربين من طائرات ميغ-23.