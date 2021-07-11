"اسعد رجل في العالم".. عراقي ينحر ذبيحة احتفالاً بالارجنيتيني "ميسي"

شفق نيوز/ في واقعة طريفة.. اقدم مواطن في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، على نحر خروف بمناسبة فوز الارجنتين ببطولة كوبا أمريكا الجنوبية.

وقال المواطن، محمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إنه "لم يستطع النوم منذ أمس وحتى الآن بسبب فرحه بفوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس كوبا أمريكا الجنوبية على حساب البرازيل بهدف نظيف"، مبيناً أن فرحه بالفوز جاء "حباً بالنجم الارجنتيني يونيل ميسي".

وبين الموسوي، أنه "يعتبر نفسه حالياً اسعد رجل في العالم، كون ميسي كان بحاجة إلى لقب مع منتخب بلاده ليصبح اللاعب الأول على كوكب الوحيد، لأنه أحرز جميع الألقاب في كرة القدم باستثناء كأس العالم".

وأضاف، أن" فوز ميسي بالبطولة دفعه، اليوم للذهاب فجراً لشراء خروف وذبحه وتوزيع جزء منه على الفقراء والبسطاء في منطقة الصفاه (مكان بيع الأغنام) في منطقة سوق الشيوخ".