استئناف نينوى تفتح أبوابها لاستلام طلبات شمول العفو العام في محاكمها كافة (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت رئاسة محكمة استئناف نينوى، يوم الاثنين، فتح أبوابها لاستلام طلبات الشمول بالعفو العام في جميع محاكمها.

وذكرت المحكمة، في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنها "وجّهت كافة المحاكم في الأقضية والنواحي من استلام طلبات شمول العفو، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الزخم الحاصل على مبنى الاستئناف.

وبموجب هذا القرار، يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم في محاكم مناطق سكناهم دون الحاجة للحضور إلى رئاسة الاستئناف.

كما أهابت رئاسة الاستئناف، بجميع المراجعين الالتزام بالنظام والتعليمات والوقوف في صفوف منتظمة، لضمان سرعة إنجاز العمل وتحقيق انسيابية في الإجراءات.