استئناف عدد من شركات الطيران الدولية رحلاتها الجوية مع العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل /الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية ،اليوم الأحد، أن الأجواء العراقية مفتوحة والحركة الملاحية تسير بشكل جيد، مشيرة الى استئناف عدد من شركات الطيران الدولية رحلاتها الجوية من والى العراق.

ونقلت المكتب الاعلامي للوزارة في بيان عن عباس البيضاني، مدير عام الشركة، قوله، إن: الحركة الملاحية تشهد نشاطًا ملحوظًا بعودة جميع شركات الطيران إلى الأجواء العراقية، منوها، الى أن الشركة تلقت خلال الأيام الماضية العديد من الطلبات عبر البريد الإلكتروني من شركات طيران دولية ترغب في الانضمام إلى أجوائنا الملاحية نظرًا لأمانها واستقرارها.

وأشار المكتب الإعلامي الى أن الشركات التي عاودت الهبوط في مطار بغداد الدولي هي ، الخطوط القطرية التي استأنفت رحلاتها يوم امس ، بالإضافة إلى الخطوط الأردنية، والسورية (أجنحة الشام، أجنحة العرب) والمصرية والشرق الأوسط، وطيران أديل السعودية و ناس إكسبريس والشركة الروسية يوتير، وطيران العربية الذي لم ينقطع عن مطار بغداد. كما تشهد الأجواء رحلات من فلاي دبي.

وأضاف البيان انه في مطار أربيل، عادت رحلات الخطوط التركية، سانتورك، ويورو وينغ بشكل طبيعي، فيما شهد مطار البصرة عودة رحلات الخطوط القطرية وفلاي دبي بالإضافة إلى الخطوط التركية.

وفيما يخص حركة الملاحة الجوية في الأجواء العراقية ،ذكرت الوزارة، تستمر الخطوط القطرية وطيران العربية وناس السعودية و أجنحة الشام والخطوط السورية وطيران الجزيرة، والخطوط العمانية بعبور الأجواء بشكل منتظم، كذلك، عاودت الخطوط النمساوية (أوسترين) رحلاتها إلى مطار أربيل، كما أن شركة مزيون العمانية تقوم بتسيير رحلاتها عبر الأجواء العراقية وتهبط في مطار بغداد.

وأكدت وزارة النقل ،نود أن نطمئن جميع مستخدمي الأجواء العراقية بأننا نواصل العمل لضمان أعلى معايير السلامة والأمان للملاحة الجوية، بما يضمن استمرار تدفق حركة الطيران بسلاسة وأمان.