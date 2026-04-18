استئناف رحلات دولية من مطار البصرة

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، استئناف عدد من رحلاتها الدولية انطلاقاً من مطار البصرة الدولي، ضمن خطة توسيع التشغيل الخارجي للناقل الوطني بعد عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد.

وبحسب الإعلان، تشمل الوجهات المستأنفة خط البصرة – دبي – البصرة ابتداءً من 23 نيسان بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الخميس والسبت، وخط البصرة – إسطنبول – البصرة ابتداءً من 22 نيسان يومي الأربعاء والجمعة، فضلاً عن خط البصرة – القاهرة – البصرة كل يوم ثلاثاء.

ويأتي هذا الاستئناف بعد التوقف الأخير الذي فرضته تداعيات الحرب الإقليمية، إذ كانت سلطة الطيران المدني العراقي قد أعادت في 8 نيسان فتح الأجواء العراقية والمطارات وكافة أمام حركة الطيران، بعد تعليق استمر نحو 40 يوماً بسبب المخاطر الأمنية على سلامة الملاحة الجوية جراء التوترات العسكرية في المنطقة.