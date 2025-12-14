استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد بعد زوال الضباب

شفق نيوز- بغداد

عادت حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، صباح الأحد، إلى طبيعتها بعد توقف دام ساعات نتيجة تشكل الضباب.

وأخبر مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، بأن "تعليق حركة الملاحة في مطار بغداد، جرى في ساعات الصباح الأولى كان سببه الضباب الكثيف، لكن الحركة عادت إلى طبيعتها قبل قليل".

وتشهد المطارات العراقية خلال الأيام الأخيرة اضطرابات متكررة بفعل الضباب، إذ عرقلت موجاته الرحلات أكثر من مرة في بغداد والبصرة، ما تسبب بتأجيلات وإرباك في جداول السفر.