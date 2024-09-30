استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز باستئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي بعد أن تم تعليقها بشكل مؤقت إثر قصف صاروخي استهدف قاعدة فيكتوريا العسكرية الواقعة داخل المطار.

ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد الدولي قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

وسبق لمصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، إن قصف القاعدة تم بثلاثة صواريخ، حيث سقط الأول بمحيط القاعدة، والاخر عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الارهاب، والأخر قرب مدرج في المطار المدني،

كما لفت المصدر إلى أن مصدر القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربي بغداد، كما تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف.