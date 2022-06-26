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استئناف حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والنجف الدوليين

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-26T04:18:39+0000
استئناف حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والنجف الدوليين

شفق نيوز/ استأنفت إدارتا مطار بغداد والنجف الدوليين، صباح اليوم الأحد، حركة الملاحة الجوية بعد توقف دام لبضعة ساعات جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق وانخفضت على إثرها مدى الرؤية.

وقررت إدارة مطار بغداد الدولي، مساء أمس السبت، تعليق حركة الملاحة الجوية بسبب سوء حالة الطقس نتيجة تصاعد الغبار في الجو وانخفاض مدى الرؤية.

وقال مصدر في خطوط الجوية العراقية لوكالة شفق نيوز، إن حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي توقفت مؤقتا نتيجة سوء الأحوال الجوية وانخفاض مدى الرؤية الى 400م.

وعلقت إدارة مطار النجف الدولي، أمس، تسيير الرحلات الجوية بسبب انخفاض مدى الرؤية جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق.

وفي وقت سابق من مساء السبت اتخذت إدارة مطار أربيل الدولي القرار ذاته إلا أنها استأنفت حركة الملاحة الجوية بعد ساعة من إيقافها.

وتكررت العواصف الترابية التي اجتاحت العراق بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، وتقول تقارير غربية إن البلاد باتت عرضة للتصحر والجفاف جراء قلة تساقط الأمطار وقيام دول المنبع ببناء سدود على مصادر المياه وحرف مجرى الأنهر.

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