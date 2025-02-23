استئناف الأنبار تنشر قوائم جديدة بأسماء المشمولين بقانون العفو العام.. وثائق

شفق نيوز/ أعلنت محكمة استئناف الأنبار، اليوم الاحد، عن إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بقانون العفو العام في المحافظة، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بتخفيف الأحكام عن المشمولين وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.

وذكرت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى توجيهات مجلس القضاء الأعلى بمتابعة ملفات المشمولين بالعفو وفقاً للإجراءات القانونية المحددة"، مؤكدة أن "الإفراج عن المشمولين تم بعد استكمال التدقيقات اللازمة والتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون شمولهم بالعفو".

وأضافت المحكمة أن "هذه الوجبة الجديدة تشمل عدداً من المحكومين الذين استوفوا الشروط المطلوبة"، مشيرة إلى أن "اللجان القضائية المختصة تواصل عملها لدراسة ملفات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعاً".

ودعت المحكمة "ذوي المشمولين إلى مراجعة الجهات المتخصصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإطلاق سراحهم"، مؤكدة "التزامها بضمان حقوق جميع الأطراف وفقاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون".

يُذكر أن قانون العفو العام تم إقراره بهدف إعطاء فرصة جديدة لفئات معينة من المحكومين وفق شروط وضوابط تضمن عدم تأثيره على الأمن العام أو المساس بحقوق الضحايا.