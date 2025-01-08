استئناف العمل في سد بادوش بعد 36 عاماً من التوقف

شفق نيوز/ أعلن مدير مشروع سد بادوش في محافظة نينوى، غضبان محمد، يوم الأربعاء، أن وزارة الموارد المائية تتجه لإحالة مشروع إعادة استئناف أعمال تشييد السد إلى شركة استشارية عالمية لاستكمال الدراسات الفنية والإنشائية.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الموارد المائية تتجه لإحالة مشروع سد بادوش لشركة استشارية بعد توقف العمل فيه بسبب الحروب المتتالية وغياب التمويل اللازم".

وأضاف أن الوزارة "حددت أربع شركات رصينة لتولي استكمال الأعمال"، داعياً إلى تسريع الإجراءات "لضمان استكمال المشروع".

وأكد أن "موقع السد يتمتع بأسس جيولوجية آمنة".

يذكر أن العمل بإنشاء سد بادوش بدأ في العام 1988 من قبل شركة أجنبية إلا أنه توقف في العام 1991 بسبب حرب الخليج، وكانت نسبة الأجزاء المنجزة مـن السد تبلغ 30%، وكان من المخطط أن ينتج الطاقة الكهربائية في حال إكماله.

ويقع سد بادوش في محافظة نينوى، شمال غرب مدينة الموصل، ويعتبر من أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين موارد المياه في المنطقة وتوفير الكهرباء.

وعلى الرغم من أن السد يُعد عنصراً حيوياً في خطط الحكومة لمواجهة شح المياه، إلا أن صعوبات التمويل والإدارة حالت دون إنجازه.

وفي ظل التغيرات المناخية ونقص المياه في العراق، وضعت الحكومة العراقية مسألة استكمال سد بادوش على قائمة الأولويات التنموية، معلنة عن نيتها إحياء المشروع بالتعاون مع خبراء عالميين لتحسين كفاءة الري وتوليد الكهرباء.