استئناف العمل بطريق الحج البري في النجف

شفق نيوز/ أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، يوم السبت، عن استئناف العمل بتعبيد طريق الحج البري الرابط بين المحافظة والسعودية، معتبرا الطريق بأنه سيكون بوابة على الدول الخليجية.

وقال الياسري خلال مؤتمر صحفي من موقع العمل في المشروع، ان "المرحلة الاولى من مشروع طريق الحج البري انطلقت اليوم بعد توقف لعدة سنوات بسبب الأزمة المالية وجائحة كورونا، تحت إشراف وزارة الاعمار والاسكان والحكومة المحلية للنجف".

واشار الى ان الطريق "يعد منفذ العراق الدولي الى المملكة العربية السعودية ومنها الى دول الخليج، اضافة لاهميته باعتباره المنفذ القديم لحجاج بيت الله الحرام، وهو طريق مؤمن أمنيا ولوجستيا".

واكد ان هناك "تأييد ودعم من الجانب السعودي للمطالبات الداعية الى انجاز المشروع لما له من أهمية للجانبين العراقي والسعودي"، مضيفا "قريبا سيكتمل شريان النجف الاقتصادي، وهناك تسهيلا كبيرة من الجانبين العراقي والسعودي لإنجاز المشروع".

من جانبه، أوضح ممثل وزارة الاسكان والاعمار، محمد علي جاسم، أن "الطريق يبلغ طوله ٢٣٩كم، وتمت المباشرة بالمرحلة الاولى منه بطريقة التنفيذ المباشر، وتم تقسيمه لعدة مقاطع، كل مقطع بطول ٥٠كم، بإشراف الكادر الهندسي للوزارة".