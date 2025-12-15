استئناف الرحلات في مطار بغداد الدولي بعد تحسن الرؤية

شفق نيوز- بغداد

عادت حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، بعد تحسن مدى الرؤية، عقب توقف الرحلات لساعات نتيجة استمرار موجات الضباب، صباح اليوم الاثنين.

وأكد مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز، أن الرحلات الجوية عادت لطبيعتها بعد توقف مؤقت نتيجة انعدام الرؤية بسبب الضباب.

وغطى ضباب كثيف العاصمة ومحافظات عدة، ما أدى إلى تدني الرؤية الأفقية وتعطيل حركة الملاحة.

وشهدت المطارات العراقية خلال الأيام الماضية توقفات متكررة بفعل الضباب، خصوصاً في مطاري بغداد والبصرة، ما تسبب بتأجيلات وإرباك في جداول السفر.

وفي السياق، أطلقت السلطات العراقية تحذيرات لسالكي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية، فيما أعلنت مديرية المرور تشكيل خلية أزمة لمواجهة تداعيات الضباب والأمطار، وتكثيف إجراءات السلامة على الطرق.

وباشرت مديريات الدفاع المدني في عدة محافظات منذ ساعات الصباح الأولى بنشر فرق الإنقاذ وعجلات الاستجابة السريعة في المواقع الحيوية والطرق الرئيسة تحسباً لوقوع أي حوادث نتيجة كثافة الضباب.