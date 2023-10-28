استئناف الرحلات الجوية في مطار النجف الدولي

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم السبت، استئناف الرحلات الجوية لمطار النجف الدولي، بعد توقفها لساعات بسبب "وضع طارئ".

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عودة مطار النجف الى الخدمة جاء بعد ساعات قليلة على إغلاقه، مشيرة إلى أن رئيس سلطة الطيران المدني العراقي أشرف على إعادة المطار للخدمة بمعيته فريق فني مختص يضم مدير قسم السلامة الجوية ومدير النقل الجوي والمختصين من قسم مقاييس وسلامة المطارات للمتابعة الميدانية.

وأكدت اجراء أعمال التأهيل والصيانة للتكسرات الحاصلة في بداية المدرج، بحضور الكادر الفني والهندسي ومدير المطار وجميع المختصين، مشيرة إلى إجراء أعمال الصيانة وفقاً لضوابط وتعليمات سلطة الطيران المدني وكذلك اللوائح الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو ) وحسب الملحق 14.

وأوصت السلطة، وفق البيان، بإصدار إعلان طيارين (NOTAM) يتضمن محددات التشغيل للمطار ولحين استكمال أعمال الصيانة، مبينة أن تلك الجهود التي بُذلت لساعات متأخرة من الليل تأتي بهدف الحفاظ على سلامة الطائرات ونظم الإنارة الملاحية للمدرج ووفقا للمواصفات والمقاييس الدولية وخدمة لحركة المسافرين القاصدين للمطار ومحافظة النجف.

وأمس الجمعة، أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، إغلاق المطار أمام المسافرين "حتى إشعار آخر".

وقال مدير إعلام المطار، حسين حلبوص، لوكالة شفق نيوز، إن "مطار النجف تجرى له أعمال صيانة (طارئة) في مدرج إقلاع وهبوط الطائرات، وستستأنف الرحلات الجوية، بعد إكمال الصيانة".