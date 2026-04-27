استئناف الرحلات الجوية في مطار كركوك الدولي

شفق نيوز– كركوك

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، يوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية بين أنقرة وكركوك، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وأكدت إدارة المطار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جاهزيتها الكاملة لاستقبال الرحلات وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.

وذكر البيان أنه من المتوقع عودة جداول الرحلات إلى وضعها المعتاد تدريجياً خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تنظيم الحركة الجوية وتلبية احتياجات المسافرين.

ودعت إدارة المطار جميع المسافرين إلى "متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية، والتواصل مع شركات الطيران للحصول على تفاصيل الرحلات ومواعيدها".