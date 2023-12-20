استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان، عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية أكثر من 1000م ، بعد توقفها، صباح هذا اليوم الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار.

وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق، صباح اليوم، بأن حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي قد توقفت بشكل مؤقت بسبب انخفاض مدى الرؤية جراء تشكل موجة من الضباب الكثيف في سماء العاصمة العراقية.

وكان خبير التنبؤات الجوية صادق عطية قد حذر مساء أمس من تشكل الضباب وانعدام الرؤية خلال ساعات الصباح من الأربعاء في مناطق واسعة من (ديالى وبغداد، وصلاح الدين، والكوت، واربيل، وشمال وشرق البصرة، وكركوك، وشمال ذي قار، وشرق ميسان).