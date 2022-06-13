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استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-13T07:40:35+0000
استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الاثنين، عن استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار بعد انحسار العاصفة الترابية التي تجتاح العراق.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نوضح لمسافرينا وشركات الطيران العاملة في المطار كافة، عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية".

وبينت ان "مدى الرؤية وصل الى 700 متر، بعد توقف حركة الملاحة صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة في المطار".

وكانت إدارة مطار بغداد الدولي قد أعلنت صباح اليوم عن إيقاف حركة الطيران بسبب عاصفة ترابية.

وجاء هذا القرار عقب تدني حاد في مستوى الرؤية إلى 400 متر بسبب العاصفة الترابية. وقال مصدر في المطار لوكالة شفق نيوز، إن الرحلات سيتم استئنافها بعد تحسن مدى الرؤية.

ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، تعرض العراق لعدة عواصف ترابية، حيث يعاني البلد من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.

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