استئناف الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي بعد انحسار الضباب

شفق نيوز - البصرة

استأنفت إدارة مطار البصرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، الرحلات الجوية بعد انحسار الضباب وعودة مدى الرؤية الى طبيعتها.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية في مطار البصرة الدولي، في وقت سابق من صباح اليوم، وذلك لتراجع مدى الرؤية الى مستويات متدنية بسبب تشكل الضباب في سماء المحافظة التي تقع إلى اقصى جنوبي العراق.

ومساء أمس الأول الأربعاء علق مطار بغداد الدولي رحلاته الجوية لغاية الساعة الـ12 ظهراً من يوم أمس الخميس إثر انعدام مدى الرؤية بسبب الضباب.