العراق يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الملاحة

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، فتح الأجواء العراقية امام جميع الطائرات القادمة والمغادرة و العابرة لأجواء البلاد

وذكرت السلطة في بيان اليوم، أن فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.

بدورها أعلنت الخطوط الجوية العراقية في بيان مقتضب، استئناف رحلاتها المباشرة بعد إعادة فتح الأجواء العراقية.

وكان مصدر أمني قد أفاد مساء أمس السبت بقيام السلطات العراقية بإغلاق اجوائها مع بدء الهجوم الايراني على اسرائيل.