استئناف الرحلات الجوية بين مطار بغداد الدولي وإيران

شفق نيوز - بغداد / طهران

باشر مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الجمعة، باستئناف تسيير الرحلات الجوية مع مطاري طهران ومشهد الدوليين بعد إغلاق السلطات الإيرانية أجواء البلاد على خلفية مناورات عسكرية جرت قرب الحدود مع العراق، وفقا لتقارير صحفية.

وكان مصدر مطلع قد كشف، أمس الخميس، عن إقدام السلطات الإيرانية عند الساعة العاشرة ليلاً، على إغلاق أجوائها بشكل مفاجئ ومنع حركة الطيران.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "رحلة عراقية كانت مقررة من مطار بغداد الدولي إلى طهران تم إيقافها قبل الإقلاع، وجرى إنزال المسافرين من الطائرة".