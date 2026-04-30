استئناف الرحلات الجوية بين مطار النجف وإيران

استأنف مطار النجف الدولي، يوم الخميس، نشاطها مع المطارات الإيرانية بعد توقف استمر لنحو شهرين جراء الحرب التي شنتها أميركا وإسرائيل على إيران واستمرت لأربعين يوماً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مطار النجف استقبل اليوم رحلتين جويتين قادمتين من العاصمة الإيرانية طهران بعد تعليق الرحلات الجوية على خلفية الحرب التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير الماضي قبل أن إعلان الهدنة بين أميركا وإيران في الثامن من نيسان/ أبريل الجاري.

وأشار إلى أن الرحلتين ستعودان إلى طهران في وقت لاحق ضمن جدول الرحلات الاعتيادي.