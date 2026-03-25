استئناف التبادل التجاري بين العراق وإيران عبر منفذ الشلامجة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، مساء اليوم الأربعاء، باستئناف عملية التبادل التجاري بين العراق وإيران عبر منفذ الشلامجة الحدودي بعد توقف مؤقت جراء قصف صاروخي طال ساحة التبادل التجاري في الجانب الإيراني.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحركة التجارية والسفر عادت لمنفذ الشلامجة بعد توقفها مؤقتاً أمس الثلاثاء عقب تعرض ساحة التبادل التجاري في الجانب الإيراني إلى قصف صاروخي".

وأضاف أن "السلطات المحلية في البصرة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، عملت على إعادة تنظيم العمل داخل المنفذ واستئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد تحسن الأوضاع"، لافتاً إلى أن "المنفذ يُعد من أبرز المنافذ الحيوية التي تشهد حركة يومية نشطة سواء للمسافرين أو البضائع".

وتابع، أن "محافظ البصرة أسعد العيداني وجه يوم أمس بإخلاء ساحة المنفذ من الشاحنات وإخراجها بالكامل كإجراء احترازي، بهدف تقليل المخاطر المحتملة في حال تجدد القصف، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وسط متابعة مستمرة لتطورات الوضع الأمني".

وأوضح أن "منفذ الشلامجة يشهد نشاطاً يومياً يصل إلى نحو 4 آلاف مسافر، إلى جانب حركة تجارية واسعة، ما يجعل أي توقف فيه ذا تأثير مباشر على حركة التبادل الاقتصادي بين العراق وإيران، خاصة في ظل الاعتماد المتبادل بين البلدين في عدد من السلع والبضائع".

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، بأن "القصف الصاروخي الذي استهدف ساحة التبادل التجاري في الجانب الإيراني من منفذ الشلامجة، أسفر عن إصابة اثنين من المواطنين العراقيين وثلاثة إيرانيين بجروح متفاوتة".

وذكرت مصادر مطلعة، أن الجانب الإيراني قرر تعليق حركة التبادل التجاري في المنفذ في أعقاب القصف الذي جاء تزامناً مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

من جهتها، أوضحت قيادة عمليات البصرة، في بيان أمس الثلاثاء، أنه في تمام الساعة الـ 12:00 ظهراً، رُصد انطلاق صواريخ من منصات تقع داخل الأراضي الكويتية، استهدفت بشكل مباشر مرافق المنفذ في الجانب الإيراني شرقي البصرة.

بدوره، وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة، وإخلاء مدارس قضاء أم قصر، إثر القصف التي تتعرض له المنطقة من الجانب الإيراني.