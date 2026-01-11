استئناف اعمال تأهيل طريق كركوك - تكريت

شفق نيوز- كركوك

كشف محافظ كركوك، ريبوار طه، اليوم الاحد، عن استئناف العمل بمشروع طريق كركوك – تكريت الاستراتيجي، بعد فترة توقف استمرت لعدة سنوات.

وقال طه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المحافظة، وبالتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط، عملت على تذليل العقبات التي واجهت المشروع في مراحل سابقة، مشيرًا إلى أن من أبرز أسباب التوقف كانت وجود ملاحظات فنية وإدارية من ديوان الرقابة المالية، إضافة إلى نقص التمويل الحكومي للمشاريع التي أُحيلت خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن "الجهود الأخيرة أثمرت عن تأمين مبالغ مالية جديدة، ما سيسمح باستئناف العمل بالمشروع خلال الفترة المقبلة، وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وبما يضمن إنجازه ضمن سقوف زمنية واضحة".

وبيّن طه أن "طريق كركوك – تكريت يُعد من الطرق الحيوية والاستراتيجية المهمة، إذ يربط محافظة كركوك بمحافظة صلاح الدين، ويُستخدم من قبل آلاف المواطنين يوميًا، فضلًا عن كونه مسارًا مهمًا لحركة النقل التجاري ونقل المحاصيل الزراعية والمواد النفطية، إلى جانب دوره في تسهيل حركة القوات الأمنية والخدمات الطارئة".

وأشار إلى أن الطريق، بطوله وأهميته، عانى خلال السنوات الماضية من تدهور كبير في بنيته التحتية، نتيجة الاستخدام المكثف وقلة أعمال الصيانة، فضلاً عن الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة سابقًا، ما تسبب بارتفاع نسب الحوادث المرورية ومعاناة مستمرة للمواطنين.

وأكد محافظ كركوك أن استكمال هذا المشروع سيُسهم في تحسين السلامة المرورية، وتقليل زمن التنقل بين المحافظتين، ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن تعزيز الترابط بين المناطق.