استُغلت إحدى ركائزه لأغراض تجارية.. جسر خانقين التراثي يستغيث

شفق نيوز/ نظّمت مجموعة من أهالي مدينة خانقين ذات الأغلبيّة الكرديّة، و المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، مساء يوم الجمعة، وقفة قرب الجسر التراثي في المدينة، احتجاجًا على تهديم جزء من سياج الجسر، و استغلال إحدى ركائزه لأغراض تجاريّة.

وقال سعد عزيز، أحد المشاركين في الاحتجاج لوكالة شفق نيوز؛ إنّ هذا الجسر الأثريّ، هو رمز تاريخيّ لمدينة خانقين، و لا يجب التصرّف به بأيّ شكل من الأشكال.

بدوره، بين أحمد يوسف، وهو أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجيّة: "لقد قرّرنا تنظيم اعتصام ننفّذه يوم الأحد القادم، و ربّما نقوم بقطع الطريق من أمام الجسر، إلى أن يظهر لنا المسؤولون عن هذا التخريب باهمّ معالم هذه المدينة".

وأضاف يوسف؛ ان "وقفتنا الاحتجاجية هي لكشف تفاصيل هذا الانتهاك للجسر الأثري ومن يقف وراءه، فلا يمكن لأحد أن يقبل بتشويه معالم مدينته".