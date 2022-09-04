سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استهداف "إرهابي" جديد للمشروع الوطني للانترنت في العراق (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-04T12:47:07+0000
استهداف "إرهابي" جديد للمشروع الوطني للانترنت في العراق (صور)

شفق نيوز/ أعلن للمشروع الوطني للإنترنت، يوم الأحد، عن تعرض البنية التحتية لخدمة الكابل الضوئي في محافظة صلاح الدين إلى استهداف "إرهابي" يهدف إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الإنترنت في العراق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كابينات المشروع الوطني للإنترنت إلى الاستهداف، ففي أوقات سابقة تعرضت للاستهداف في محافظات نينوى والبصرة وكربلاء وذي قار. وذكرت شركة (ايرثلنك) المنفذة للمشروع في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، "بتاريخ الأول من أيلول الحالي أقدمت مجموعة إرهابية على تخريب كابينة المشروع الوطني للإنترنت في منطقة المثنى بمدينة سامراء، وألحقت أضراراً بالغة بها".

وأضافت أن "الكابينة التي تعرضت للاستهداف، تقدم خدمة الكابل الضوئي، وكانت مجهزة لتقديم الخدمة من خلال هذه التقنية الحديثة لأكثر من ٥٠٠ منزل في المدينة، وهي واحدة من مجموعة كابينات تقدم خدمة الإنترنت بأحدث الآليات".

وطالبت شركة (إيرثلنك) الأجهزة الأمنية بـ"ضرورة التحقيق وملاحقة مستهدفي البنية التحتية للإنترنت، خاصة شبكة الكابل الضوئي التي تعد أحدث تقنيات تمرير سعات الإنترنت، لأن الإضرار بهذا القطاع يعني إضراراً بالاقتصاد العراقي وبالخدمة المقدمة إلى المواطنين".

related

انقطاع الانترنت مجددا في العراق

Date: 2019-11-10 15:27:26
انقطاع الانترنت مجددا في العراق

تطور جديد بشأن فتح مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

Date: 2019-11-21 14:39:32
تطور جديد بشأن فتح مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

امانة بغداد تتسبب بقطع خدمة الانترنت عن مدينة الصدر

Date: 2021-02-13 12:55:38
امانة بغداد تتسبب بقطع خدمة الانترنت عن مدينة الصدر

أعمال حفريات ببغداد تتسبب بانقطاع الإنترنت عن عدة مدن

Date: 2021-05-12 14:13:36
أعمال حفريات ببغداد تتسبب بانقطاع الإنترنت عن عدة مدن

"قطع شمالي" يؤثر على خدمة الانترنت في العراق

Date: 2022-06-20 15:23:59
"قطع شمالي" يؤثر على خدمة الانترنت في العراق

الاتصالات العراقية تعلق على انباء قطع الانترنت

Date: 2019-10-21 14:45:14
الاتصالات العراقية تعلق على انباء قطع الانترنت

عودة الانترنت الى مناطق بالعراق بعد انقطاع غير معلن

Date: 2019-11-07 09:27:54
عودة الانترنت الى مناطق بالعراق بعد انقطاع غير معلن