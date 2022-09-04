استهداف "إرهابي" جديد للمشروع الوطني للانترنت في العراق (صور)

شفق نيوز/ أعلن للمشروع الوطني للإنترنت، يوم الأحد، عن تعرض البنية التحتية لخدمة الكابل الضوئي في محافظة صلاح الدين إلى استهداف "إرهابي" يهدف إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الإنترنت في العراق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كابينات المشروع الوطني للإنترنت إلى الاستهداف، ففي أوقات سابقة تعرضت للاستهداف في محافظات نينوى والبصرة وكربلاء وذي قار. وذكرت شركة (ايرثلنك) المنفذة للمشروع في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، "بتاريخ الأول من أيلول الحالي أقدمت مجموعة إرهابية على تخريب كابينة المشروع الوطني للإنترنت في منطقة المثنى بمدينة سامراء، وألحقت أضراراً بالغة بها".

وأضافت أن "الكابينة التي تعرضت للاستهداف، تقدم خدمة الكابل الضوئي، وكانت مجهزة لتقديم الخدمة من خلال هذه التقنية الحديثة لأكثر من ٥٠٠ منزل في المدينة، وهي واحدة من مجموعة كابينات تقدم خدمة الإنترنت بأحدث الآليات".

وطالبت شركة (إيرثلنك) الأجهزة الأمنية بـ"ضرورة التحقيق وملاحقة مستهدفي البنية التحتية للإنترنت، خاصة شبكة الكابل الضوئي التي تعد أحدث تقنيات تمرير سعات الإنترنت، لأن الإضرار بهذا القطاع يعني إضراراً بالاقتصاد العراقي وبالخدمة المقدمة إلى المواطنين".