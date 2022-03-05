استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق (حديثة - غرب بغداد)

شفق نيوز/ افادت وزارة الكهرباء يوم السبت تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق (حديثة- غرب بغداد) ٤٠٠ ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى ، الى عمل تخريبي من قبل "المجاميع الإرهابية".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنها الاجراءات العاجلة أُتُخذت من قبل ملاكات الشركة ، بالتعاون مع ( قيادة عمليات الانبار / الفرقة العاشرة / لواء المشاة الثامن والثلاثون / الفوج الثاني ) ، و( مديرية شرطة الكهرباء قسم الغربية / مركز شرطة كهرباء الرمادي ) .

ووفقا للبيان فإنه بعد عملية الكشف والمعاينة ، تبين سقوط (٦) ابراج بالتسلسل ( ٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠ ) ، وتضرر الابراج ( ٢١٦-٢٢١ ) ، بهدف سرقة الأسلاك ، والإخلال بحمل الابراج من جهة دون اخرى ، فأدى بدوره الى قطع الاسلاك وسقوط الابراج بالكامل .

وأشار البيان إلى أنه باشرت الملاكات الهندسية والفنية في فرع شبكات غرب الانبار بتنفيذ أعمال صيانة الابراج المتضررة ، وأعادة الخطوط المخربة الى وضعها الطبيعي .

يذكر ان فروع ( الشبكة الاولى ، الشبكة الثانية ، شرق الانبار ، وغرب الانبار) تعمل بالياتها ومعداتها على تنفيذ صيانة هذا الخط المتوقف عن العمل منذ دخول عناصر داعش للمحافظة في العام ٢٠١٤ ، والتي دمرت فيها (٤٥) برجاً بطول (٢٥٦) كيلو متر .

تكمن اهمية هذا الخط على ربط محطتي توليد سد حديثة وغرب بغداد التحويلية (٤٠٠ ك.ڤ ) ، وربط الشبكة الوطنية مع مناطق غرب الانبار كمحطة توليد سد حديثة ، ومحطة توليد عكاز الغازية في قضاء القائم مستقبلاً ، وبعد اكتمال الربط الاردني مع العراق سيكون جزءاً مهما في استقرارية تجهيز الطاقة الكهربائية.