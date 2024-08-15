استنفار أمني وقطع طريق إستراتيجي في ديالى (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بأن القوات الأمنية دخلت في حالة استنفار أمني كما تم قطع طريق إستراتيجي أمام الشاحنات التجارية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية وضمن خطة الزيارة الأربعينية وتأمين طريق الزائرين (المشاية)، قامت بقطع طريق الخالص باتجاه بغداد بدءاً من تقاطع مصطفى جواد أمام الشاحنات التجارية وسيارات الحمل".

وأضاف المصدر أن "الطريق البديل لمرور الشاحنات باتجاه العاصمة هو طريق ديالى-بغداد القديم بالقرب من بلدة بهرز".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية دخلت حالة الاستنفار القصوى وبدأت بالانتشار في المناطق كافة بشكل منظم وموزع على شكل قواطع بالوقت الراهن"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها ستدخل حالة الانذار (ج) اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 من الشهر الجاري لتأمين خطة الزيارة الأربعينية".