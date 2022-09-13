استنفار مروري.. ما أسباب ارتفاع حوادث السير خلال الزيارة الأربعينية؟

شفق نيوز/ شخّصت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع معدل حوادث السير خلال أيام الزيارة الأربعينية، فيما أكدت استنفار مفارزها في بغداد والمحافظات لتنظيم الحركة المرورية.

وقال المتحدث باسم المديرية، العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية المرور سجلت حوادث سير كثيرة خلال أيام الزيارة الأربعينية والسبب هو عدم التزام سائقي المركبات بالتعليمات المرورية، وخاصة بالسرعة المحددة، وفي بعض الاحيان سيرهم عكس الاتجاه، أو اللهو واللعب بالهاتف النقال أثناء القيادة".

وبشأن حركة السير والمرور، أوضح القيسي أن "مفارزنا تقوم بتنظيم حركة السير والمرور في الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية كافة، كما تشارك أيضا بتنظيم حركة السير والمرور أثناء المناسبات الدينية والوطنية".

وأضاف "مديرية المرور استنفرت مفارزها في بغداد والمحافظات للمشاركة في خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين، وتم تعزيز الدوريات العاملة في محافظة كربلاء من محافظات الأنبار، ونينوى، وديالى، وكركوك، فيما لم تشترك محافظة صلاح الدين في خطة هذا العام، لوجود زيارة مليونية أخرى في مدينة سامراء".

وتابع عميد المرور، أن "دوريات محور النجف تم تعزيزها من مديريات مرور البصرة، والمثنى، والديوانية، وذي قار، وكذلك تم تعزيز محور بغداد من مديرية مرور محافظة ديالى".

ويشهد العراق منذ الأسبوع الماضي توافد آلاف الزوار من مختلف المحافظات العراقية والدول الإسلامية نحو كربلاء لأداء مراسم الزيارة الأربعينية، إلا أن الزيارة الحالية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث السير راح ضحيتها العشرات من الضحايا ومئات المصابين.