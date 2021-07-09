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استنفار لإنقاذ عائلات علقت بين نيران محطة ماء في الكاظمية

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-09T20:54:34+0000
استنفار لإنقاذ عائلات علقت بين نيران محطة ماء في الكاظمية

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في بغداد، يوم الجمعة، باستنفار فرقها لإنقاذ عائلات علقت بين النيران في محطة ماء بالكاظمية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "أنقذت وأخلت عدد من عوائل موظفي محطة ماء خام العطيفية بعد اندلاع حادث حريق داخل جملون مشيد من السندويج بنل سريع الاشتعال مقطع كدور سكنية غير نظامية داخل المحطة في منطقة الكاظمية ساحة عبد المحسن الكاظمي وسط بغداد".

وأضافت، "بذلت فرق الدفاع المدني جهودا كبيرة واضطرت الى هدم جدران بعض المنازل بهدف تعجيل الوصول المباشر الى قلب النار واخمادها بعد ان انقذت واخلت العوائل الساكنة وقدمت الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي للمصابين منهم، وانهت الحادث بعد ان اخمدت نيران الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المحطة".

وطالبت المديرية بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.

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