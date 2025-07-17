استنفار في 10 محافظات عراقية لتجنب "جحيم" يُزهق الأرواح (صور)

شفق نيوز- متابعة

اتخذت عشر محافظات عراقية، يوم الخميس، إجراءات عاجلة لتجنب تكرار فاجعة حريق المركز التجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت مركز محافظة واسط والذي خلف عشرات الضحايا.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت وجهت وزارة الداخلية بإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط السلامة في بغداد والمحافظات، وعدم استثناء أي جهة مهما كانت عائديتها.

ففي واسط، قرر مجلس المحافظة، عقب الفاجعة، سحب يد كل من مدير بلدية الكوت ومدير السلامة المهنية لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بحادث الحريق، وتشكيل لجان مختصة في جميع الأقضية والنواحي لإجراء التحقق المدني على كافة الدوائر والبنايات، للتأكد من توفر شروط السلامة المهنية والوقاية.

فيما أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، بإطلاق حملات تفتيش واسعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية في الأماكن العامة.

وإلى بابل، قررت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، إغلاق المشاريع المخالفة لشروط السلامة كافة، فيما وجه المحافظ عدنان فيحان الدليمي باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لتفادي وقوع أي حادث أليم كالحادث واسط.

وفي ديالى، وجّه المحافظ عدنان الشمري بإعادة الجولات الميدانية للتأكد من إجراءات السلامة في المؤسسات العامة والخاصة والتشديد على وجود مخارج طوارئ فعّالة ومجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات غير الملتزمة بمعايير السلامة.

فيما أمر قائد شرطة البصرة اللواء لطيف عبدالرضا، مدير الدفاع المدني بتشكيل أربع لجان لمتابعة إجراءات السلامة، كما شدّد على ضرورة انتشار جميع عجلات الإطفاء وفرق الدفاع المدني وأن تكون في حالة استعداد قصوى للتدخل السريع عند الحاجة.

وإلى الديوانية، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بإغلاق قيادة شرطة المحافظة تسعة مباني لمخالفتها شروط السلامة، بتنفيذ مباشر من قبل مدير الدفاع المدني واللجنة المكلفة بمتابعة غلق المحال والمباني المخالفة لشروط السلامة.

وفي بغداد، شددت قيادة العمليات، بتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكوارث الناجمة عن ارتقاع درجات الحرارة والحرائق في جميع مناطق العاصمة.

بدورها وجّهت قيادة شرطة ميسان، مديرية الدفاع المدني بغلق جميع المشاريع المخالفة لشروط السلامة ومنها المطاعم والكافيهات وقاعات الأعراس والمجمعات التجارية المولات حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين من الحرائق، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا بإشراف القيادة لمتابعة تنفيذ التوجيه.

وفي السياق، وجّه محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، مديرية الدفاع المدني بتشكيل لجان ميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجراء كشف فوري ودقيق على جميع الأبنية التي تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين ومنها المولات التجارية والأسواق المغلقة والجامعات والمعاهد والمدارس الأهلية والمطاعم الكبيرة والمقاهي والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية ودور الضيافة والمؤسسات الحكومية الأخرى كافة.

وإلى كربلاء، أجرت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، كشوفات وقائية على المشاريع، لاسيما المواقع التي تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين، فيما تم إغلاق المشاريع غير المستوفية لشروط السلامة.