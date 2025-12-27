استنفار في نينوى لمواجهة موجة الأمطار

شفق نيوز- نينوى

أفاد مدير مجاري نينوى، محمود يونس فرج، يوم السبت، بأن مدينة الموصل بدأت باستقبال موجة أمطار منذ ساعات ليلة أمس، مبيناً أن الدائرة استنفرت جميع ملاكاتها الفنية والهندسية للتعامل مع أي طارئ.

وقال فرج لوكالة شفق نيوز، إن فرق الصيانة والتشغيل انتشرت في مختلف أحياء المدينة ومراكز الاقضية والنواحي، لضمان انسيابية تصريف مياه الأمطار ومنع حصول تجمعات مائية.

وأضاف أن الدائرة تواصل المتابعة الميدانية تحسباً لاستمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات طارئة.

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، توقع خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، السبت، موجة أمطار غزيرة وصفها بالتاريخية، تبدأ من اليوم، خاصة في الأقسام الشمالية من العراق، محذراً من سيول في تلك المناطق، تتبعها موجة برد في عموم البلاد.