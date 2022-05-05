استنفار في مستشفيات النجف.. أكثر من 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

شفق نيوز/ دخلت المؤسسات الصحية في محافظة النجف في حالة استنفار مع استقبال المئات من حالات الاختناق وصعوبة التنفس جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت المحافظة ليلة أمس وفجر اليوم.

وذكر بيان لدائرة صحة المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "رغم وجود معرفة مسبقة بحصول العاصفة إلا أن أعداد الحالات التي استقبلتها المستشفيات كانت كبيرة جدا مما يؤكد شدة العاصفة وتأثيرها الكبير ولاسيما على كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والربو وتحسس القصبات".

وأشار إلى أن مجموع ما استقبلته مستشفيات المحافظة لغاية اعداد هذا التقرير (12 ظهرا) 600 حالة مرضية قابلة للزيادة.

ولفت إلى أن "توجيهات مسبقة صدرت ليلة أمس من مدير عام الصحة الدكتور أحمد الأسدي ومعاونه الدكتور علاء الكعبي للاستعداد للتعامل مع عاصفة ترابية متوقعة".

ونوه إلى أن مستشفيات المحافظة أكدت عدم تسجيل حالات وفيات وأن معظم الحالات قد غادر المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم.