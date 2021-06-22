استنفار في محافظة عراقية بعد وفاة امرأة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في ديالى اليوم الثلاثاء عن استنفار وقائي في قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة بعد وفاة امرأة بمرض الحمى النزفية.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز، ان صحة ديالى ابلغتنا بوفاة امرأة متأثرة بمرض الحمى النزفية في منطقة (الكوبات) في أطراف قضاء الخالص ( 17 كم شمال شرق بعقوبة)، مبينا ان المرض ينتقل عبر إفرازات الحيوانات من لحوم وحليب ومشتقاته ضمن الحيونات التي تعتاش او تتواجد في اجسامها حشرات"القراد" المسبب والناقل الرئيسي للمرض.

واوضح الشمري ان الحيوان المصاب او الحامل للحمى النزفية لا تظهر اعراضه الا بالفحص المختبري والبيطري الدقيق، لافتا الى اتخاذ دائرته اجراءات وقائية وبيطرية لمنع تسجيل اي اصابات جديدة بمرض الحمى النزفية.

وأوجز المسؤول الطبي الإجراءات برش وتعقيم مكان ومحيط الإصابة وبنصف قطر 3 كم ومنع حركة المواشي من قضاء الخالص الى مناطق ديالى الاخرى لمدة 21 يوما، مؤكدا ان عمليات الرش والتعقيم تستمر دوريا وكل 5 ايام.

ويُطلق مصطلح الحمى النزفية على مجموعة من الأمراض الفيروسية، والتي تختلف في شدتها، فمنها العادي ومنها الخطير الذي قد يؤدي للموت.

وتتسبب الأمراض الفيروسية المسؤولة عن الحمى النزفية غالبًا بضرر في جهاز الدوران والأوعية الدموية، مما يتسبب في ظهور نزيف غالبًا ما يكون طفيفا، ومن هنا أخذت هذه الأمراض اسمها، أمراض الحمى النزفية.

وينتقل هذا المرض إلى الإنسان عن طريق لمس حيوانات مصابة أو سوائل جسم حيوانات مصابة او التعرض لعضة أو قرصة من حشرات حاملة للمرض، مثل: البعوض، والبق.