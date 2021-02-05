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استنفار في محافظة جنوبية جراء موجة أمطار غزيرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-05T18:52:59+0000
استنفار في محافظة جنوبية جراء موجة أمطار غزيرة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، يوم الجمعة، استنفار كافة فرقها المنتشرة في عموم المحافظة جراء موجة أمطار غزيرة قد تتسبب بارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات.

وقال مسؤول إعلام المديرية علي التويج لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 25 فرقة إطفاء وانقاذ منتشرة بعموم محافظة النجف دخلت حالة النفير التام تحسبا لأي طارئ بسبب الأمطار".

وأوضح أن "المديرية نشرت 3 فرق بمنطقة بحر النجف، كون المنطقة رخوة أثناء الفيضانات، وعادة ما تتسبب بغرق المناطق المحيطة بها من القرى والارياف".

وأكد التويج أن "الوضع الحالي تحت السيطرة؛ حيث لم يتم تسجيل أي حالة حريق او فيضانات"، مشيرا إلى استمرار الاستنفار بين صفوف فرق الدفاع المدني لحين انتهاء موجة الأمطار.

وكانت النجف إلى جانب محافظتي الديوانية وبابل قد أعلنت تعطيل دوام المدارس غداً السبت جراء موجة أمطار تجتاح جنوبي العراق.

ويملك العراق بنية تحتية محدودة في قطاع المجاري، الأمر الذي يؤدي لارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات في المدن والبلدات خلال موسم الشتاء.

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